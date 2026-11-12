Демократи США закликали до двопартійної угоди щодо імміграції — Dawn

Демократи в Конгресі США закликали республіканців укласти двопартійну угоду щодо імміграції, яка передбачала б зміни в політиці примусового виконання імміграційного законодавства адміністрацією президента Дональда Трампа та правовий статус для іммігрантів, які давно живуть у країні. Про це повідомляє Dawn.

Представники Палати представників і Сенату, зокрема обрані минулого тижня законодавці, провели пресконференцію біля Капітолію у Вашингтоні. До них долучилися як прогресивні, так і центристські демократи, які вважають результати виборів можливістю повернутися до обговорення імміграційної реформи.

Заклик до переговорів

Конгресвумен Вероніка Ескобар, округ якої охоплює прикордонне місто Ель-Пасо в Техасі, заявила, що масштабна реформа не може бути ухвалена без підтримки республіканців. Сенатор від Аризони Рубен Гальєго закликав обидві партії досягти домовленості до завершення нинішньої сесії Конгресу або продовжити переговори на наступній.

Конгресвумен від Техасу Сільвія Гарсія запропонувала почати з Dream and Promise Act. За її словами, цей законопроєкт може стати основою для ширших змін після того, як демократи очолять Конгрес у січні.

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Обмеження співпраці з ICE

Заклик до федеральної угоди збігся з рішеннями демократичних адміністрацій штатів і міст обмежити участь місцевих правоохоронних органів у виконанні федеральних цивільних імміграційних правил. Мер Х’юстона Джон Вітмаєр заборонив міській поліції звертатися до Служби імміграційного та митного контролю США щодо адміністративних імміграційних ордерів під час звичайних зупинок автомобілів і розгляду незначних ненасильницьких порушень.

Поліція зможе контактувати з ICE, якщо людину оформлюють до місця тримання під вартою за новий злочин, що передбачає можливе ув’язнення, і вона має адміністративний імміграційний ордер. Розпорядження також скасовує вимогу до офіцерів тривалий час чекати на агентів ICE на місці зупинки чи затримання.

Губернаторка Вірджинії Ебігейл Спанбергер наказала правоохоронним органам штату припинити угоди з ICE за програмою 287(g). У Меріленді губернатор Вес Мур підписав закон про припинення таких партнерств, що зобов’язує дев’ять офісів шерифів вийти з угод. У Нью-Йорку чинні домовленості щодо утримання людей у місцевих установах для федерального цивільного імміграційного затримання мають завершитися до 25 листопада.

У січні демократи, як очікується, використають нове керівництво комітетами Конгресу для перевірки практик Міністерства внутрішньої безпеки США, яке наглядає за ICE, зокрема умов утримання іммігрантів. Водночас для скасування ключових імміграційних рішень Трампа їм потрібна ширша підтримка: президент може ветувати законодавство, а правила Сенату ускладнюють ухвалення великих ініціатив без згоди республіканців.

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