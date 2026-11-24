Демократи Палати представників США, які перевіряють ділову діяльність Дональда Трампа-молодшого, надіслали запити щодо документів чотирьом компаніям, пов’язаним із венчурним фондом 1789 Capital. Син президента США є партнером цього фонду, повідомляє The Independent.

Листи оприлюднив демократ від Меріленду Джеймі Раскін, який наступного року має очолити юридичний комітет Палати представників. Він попросив надати повний комплект листування та інших комунікацій між цими компаніями, 1789 Capital і керівництвом фонду.

Які компанії охоплює запит

Запити стосуються платформи прогнозних ринків Polymarket, бренду вейпінгової продукції Juul, онлайн-продавця зброї GrabAGun і виробничої компанії Hadrian Automation.

В офісі Раскіна заявили, що перевірка має встановити, чи допомагали Трамп-молодший та його ділові партнери спрямовувати федеральні контракти або регуляторні рішення на користь компаній, у яких вони мали значний фінансовий інтерес. Також законодавці перевіряють, чи могли вони використовувати завчасну інформацію про такі рішення для інвестицій і отримання прибутку.

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Деталі перевірки та реакції

Раскін звернув увагу, що Polymarket до повернення Дональда Трампа на посаду президента фактично не могла працювати у США та перебувала під федеральною перевіркою. У липні 2025 року регулятори завершили це розслідування й схвалили придбання компанією американської платформи, що відкрило шлях до її повернення на ринок США. Наступного місяця 1789 Capital повідомила про стратегічну інвестицію в Polymarket, яку медіа оцінювали в десятки мільйонів доларів.

За даними Раскіна, фонд інвестував 5 млн доларів у Juul за кілька місяців до того, як влада послабила обмеження на продаж деяких продуктів бренду. Hadrian Automation, як зазначив конгресмен, отримала майже 1 млрд доларів урядових контрактів США після того, як 1789 Capital придбав частку в компанії.

Адвокат 1789 Capital Білл Берк заявив, що фонд уже відповідав Раскіну у вересні та вказав на помилки в його розумінні роботи компанії. Він назвав запити персональними атаками, не підкріпленими доказами. Juul повідомила про готовність співпрацювати з Конгресом, а представник GrabAGun назвав твердження в листі Раскіна безпідставними. Представники Трампа-молодшого, Polymarket і Hadrian Automation на запити про коментар не відповіли.

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