Демократи в Палаті представників США запросили в інвестиційної компанії Cantor Fitzgerald документи в межах перевірки можливого конфлікту інтересів міністра торгівлі Говарда Лутніка. Законодавці хочуть з’ясувати, чи могли позиції та комерційні інтереси компанії щодо Nvidia впливати на рішення Лутніка стосовно експортного контролю за передовими ШІ-чипами, які могли потрапляти до Китаю.

Як повідомляє CNBC, лист із вимогою надати документи направили члени Палати представників Джеймі Раскін, Грегорі Мікс і Сідні Камлагер-Дав. Вони звернулися до Брендона Лутніка, який разом із Кайлом Лутніком очолив Cantor Fitzgerald після вступу їхнього батька до складу адміністрації президента Дональда Трампа у лютому 2025 року.

Питання щодо експорту чипів

У листі демократи послалися на повідомлення медіа про те, що Лутнік нібито перешкоджав запровадженню обмежень проти сінгапурської технологічної компанії Megaspeed та інших структур, яких підозрювали в перенаправленні передових чипів Nvidia до Китаю. The New York Times у жовтні 2025 року писала, що Міністерство торгівлі США перевіряло зв’язки Megaspeed із Пекіном, а Axios 11 листопада повідомило про ймовірне блокування Лутніком обмежувальних заходів.

Демократи заявили, що така поведінка, якщо повідомлення медіа підтвердяться, могла призвести до перенаправлення до Китаю обмежених у продажу ШІ-чипів на мільярди доларів. Вони також припустили, що затримка з діями могла підтримувати котирування Nvidia та запобігати суттєвим втратам для Cantor Fitzgerald.

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Позиція Cantor Fitzgerald

На час затвердження Лутніка на посаді Cantor Fitzgerald, за повідомленнями, мала позицію в Nvidia, оцінену приблизно у 1,2 млрд доларів, — одну з найбільших для її клієнтів. Аналіз CNBC регуляторних звітів показав, що з вересня 2025 року до березня 2026 року обсяг задекларованих компанією позицій у Nvidia зменшився майже на 50%.

Cantor Fitzgerald назвала лист демократів неточним і відкинула твердження про вплив своєї діяльності на урядові рішення. Компанія заявила, що не має істотної власної позиції в Nvidia, а акції переважно утримувалися для хеджування операцій клієнтів із фондовими свопами. За даними CNBC, немає відомих доказів того, що сини Лутніка мали завчасну або внутрішню інформацію про Nvidia чи пов’язані з нею розслідування.

Законодавці зажадали, щоб Cantor Fitzgerald зберегла всі документи й комунікації, пов’язані зі справою, та підтвердила до 30 листопада вжиття таких заходів. Окремо республіканці в Конгресі також вимагають пояснень щодо можливого незаконного переміщення чипів через Megaspeed і пов’язану з нею Speedmatrix.

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