Демократи США зажадали розкрити угоди про ціни на ліки — The Hill

Конгресмени-демократи у США вимагають, щоб фармацевтичні компанії негайно надали повні, без вилучень, деталі угод з адміністрацією Дональда Трампа щодо цін на ліки. Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело, ознайомлене з цією ініціативою. Йдеться про домовленості за принципом «найбільшого сприяння», за якими виробники зобов’язувалися не встановлювати для окремих препаратів ціну, вищу за найнижчу міжнародну.

Вимога до виробників ліків

Ініціативу висунули демократи Френк Паллоне-молодший із Комітету з енергетики й торгівлі, Річард Ніл із Комітету зі способів і засобів, Боббі Скотт із Комітету з питань освіти та праці, а також сенатор Рон Вайден із Фінансового комітету Сенату. Вони можуть очолити напрями політики охорони здоров’я в Конгресі наступного року.

Якщо компанії не можуть передати деталі угод, зокрема через можливі угоди про нерозголошення з Білим домом, їм доручили протягом двох тижнів зустрітися із законодавцями. Під час такої зустрічі виробники мають пояснити, як планують виконати запит.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній запит проігнорували

У березні ті самі четверо законодавців уже надсилали листа з проханням надати копії угод, однак адміністрація його проігнорувала. Після отримання більшості демократи матимуть можливість вимагати документи, видавати повістки та проводити слухання щодо політики адміністрації Трампа.

Демократи скептично оцінюють домовленості про ціни на препарати, які представники адміністрації та керівники компаній називали конфіденційними. Законодавці хочуть з’ясувати, що фармацевтичні виробники отримують в обмін на обіцянки знизити ціни для Medicaid, а також перевірити заяви Трампа й інших посадовців про економію для американців.

Читай нас у