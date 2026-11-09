Демократи виграли вибори до Сенату в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні — TIME

У США демократи здобули перемоги на виборах до Сенату в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні — штатах, де республіканці десятиліттями мали перевагу. Як повідомляє TIME, ці результати стали частиною масштабного успіху Демократичної партії на проміжних виборах.

У Техасі Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона приблизно з перевагою у 12 відсоткових пунктів. До цього востаннє виборці штату обирали демократа до Сенату США у 1988 році. Демократка Джина Хінохоса також перемогла чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта, який обіймав посаду понад десять років.

Успіхи демократів у штатах

Демократи також отримали більшість у Палаті представників Техасу, завершивши більш ніж двадцятирічний контроль республіканців над цією палатою. Крім того, партія перемогла в усіх загальноштатних перегонах, що були в бюлетені цього року, та здобула кілька місць у Палаті представників США.

У Південній Кароліні демократка Енні Ендрюс перемогла сенаторку-республіканку Дарлін Грем. Демократка Ненсі Лакор також здобула мандат у 1-му окрузі штату до Палати представників США, випередивши республіканку Дженні Косту Ганікат на 1,1 відсоткового пункту. У законодавчому органі штату демократи позбавили республіканців надбільшості в Палаті представників.

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У Канзасі пастор мегацеркви Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла. Демократи також зруйнували надбільшість республіканців у Палаті представників Канзасу, хоча республіканці зберегли більшість у цій палаті та всі три місця штату в Палаті представників США.

Причини та перспективи

Опитані TIME політологи пов'язують результати з невдоволенням виборців політикою адміністрації президента Дональда Трампа в економіці, питаннями вартості життя, зовнішньою політикою, війною в Ірані та імміграційною політикою. Вони також вказують на роль конкретних кандидатів і довгострокові зміни, зокрема приріст населення та зростання різноманіття населення південних штатів.

Станом на час публікації матеріалу демократи відібрали у республіканців сім місць у Сенаті й, за очікуваннями, мали здобути найбільшу більшість у Палаті представників США з 2008 року. Експерти застерігають, що виборці, які підтримали демократів, не обов'язково стали їхніми постійними прихильниками: подальша конкурентність штатів залежатиме від дій обох партій перед президентськими виборами 2028 року.

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