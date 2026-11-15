Демократи виграли всі посади, винесені на голосування в Аризоні — The Guardian

У США демократи перемогли на всіх виборах на рівні штату Аризона та вперше з 1966 року здобули так звану політичну тріфекту — контроль над виконавчою владою та законодавчим органом штату. Республіканці, які у 2016 році контролювали посаду губернатора, обидва місця Аризони в Сенаті США та мали більшість у законодавчому органі, нині залишилися без влади на рівні штату, повідомляє The Guardian.

Демократи виграли всі посади, що були винесені на голосування, — від губернатора до інспектора гірничої справи. Демократична губернаторка Кеті Гоббс, яку перед виборами вважали вразливою, випередила конгресмена-республіканця Енді Біггса більш ніж на 10 відсоткових пунктів. Біггс є давнім прихильником руху Make America Great Again.

Колишня очільниця Республіканської партії Аризони Джина Свобода, яка цього року балотувалася на посаду секретаря штату, програла республіканські праймеріз Олександру Колодіну. За даними видання, Колодін був причетний до спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року в Аризоні. На загальних виборах він поступився чинному демократу Адріану Фонтесу.

Незалежні виборці відвернулися від республіканців

Республіканці зберігають перевагу над демократами приблизно у 300 тисяч зареєстрованих виборців. Водночас найбільшу частку електорату в Аризоні становлять незалежні виборці, які часто визначають результат перегонів. Цього разу вони переважно голосували проти кандидатів Республіканської партії.

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Колишній спікер Палати представників Аризони Кірк Адамс заявив, що партії необхідні зміни, інакше вона може надовго опинитися в меншості. Він пов'язав поразку з дискусією всередині партії щодо ролі руху MAGA, який допоміг Дональду Трампу двічі перемогти на президентських виборах.

Суперечки про подальший курс партії

Частина республіканців покладає відповідальність за поразку на керівництво партії та зовнішні політичні структури, зокрема Turning Point Action і ультраправий Freedom Caucus Аризони. Свобода вважає, що республіканські кандидати не зосередилися на питаннях, які хвилювали виборців, зокрема на зростанні цін і небажаній війні.

Інші представники партії переконані, що результат проміжних виборів не обов'язково повториться у 2028 році, коли відбудуться президентські перегони. Операційний директор Turning Point Тайлер Боєр заявив, що в низці штатів помірковані республіканські кандидати втратили більше підтримки, ніж консервативні. Він також закликав партію заздалегідь визначитися з кандидатом проти чинного сенатора-демократа Марка Келлі та активніше працювати з виборцями, які не голосують регулярно.

Колишній виконавчий директор партії Курт Девіс заявив, що республіканцям слід повернутися до реєстрації виборців, спілкування з ними та пошуку кандидатів. Голова Республіканської партії Аризони Серджіо Арельяно після виборів пообіцяв проаналізувати, що спрацювало, а що потребує поліпшення.

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