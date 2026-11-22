Демократи вперше з 2008 року здобули місце в Сенаті США від Північної Кароліни, а також вибороли п’ять місць у Палаті представників. Водночас вони зберегли мандат у першому окрузі штату, який республіканці намагалися отримати після зміни меж виборчих округів, повідомляє The Guardian.

Серед округів, де перемогли демократи, був округ республіканця Річарда Гадсона — голови Національного республіканського комітету Конгресу, який координував кампанію з переобрання кандидатів від партії. За даними видання, це перший випадок, коли очільник цього комітету програв загальні вибори.

Станом на понеділок Associated Press ще не визначило переможців у чотирьох перегонах до Палати представників, проте у двох із них перевагу мали демократи. Палата представників законодавчих зборів Північної Кароліни вперше за понад десятиліття перейшла під контроль демократів. Республіканці зберігали перевагу в одне місце в сенаті штату, де мав відбутися перерахунок голосів.

Проблеми з мобілізацією

Голова Демократичної партії Північної Кароліни Андерсон Клейтон заявила, що республіканці сприйняли виборців як належне та надто покладалися на зміну меж округів. Вона також пов’язала успіх демократів із молодшими кандидатами та роботою на місцях, зокрема в сільських округах.

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Республіканка Феліс Піт, членкиня Національного комітету Республіканської партії від штату, визнала проблеми з мобілізацією прихильників. За її словами, партія вважала частину округів безпечними для себе. Вона згадала, що перемога республіканців у 2024 році значною мірою спиралася на нових і незалежних виборців, молодих чоловіків із етнічних меншин та студентів.

Результати в традиційно республіканських районах

У традиційно республіканському окрузі Девідсон у центральній частині штату електоральні настрої змістилися на 16 відсоткових пунктів на користь демократів порівняно з 2024 роком, за даними NBC Decision Desk. Попри те, що більшість виборців округу підтримала республіканців, шостий виборчий округ, до якого він входить, перейшов до демократів.

Колишній губернатор Північної Кароліни Рой Купер переміг кандидата-республіканця Майкла Вотлі, колишнього голову Національного комітету Республіканської партії, з перевагою майже у 20 відсоткових пунктів. Республіканці очікували перемоги Купера: у жовтні найбільший суперкомітет політичної дії, що підтримує республіканців у Сенаті, скасував решту запланованої реклами у штаті.

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