В Ізраїлі партія «Демократи» заявила, що її представник очолить спеціальний комітет Кнесету, який просуватиме законодавство про скасування ключових положень судової реформи, ухваленої попередньою коаліцією прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Як повідомляє Jerusalem Post, комітет мають створити цього тижня.

Які норми планують скасувати

Комітет має розглянути скасування закону, який суттєво послабив роль генерального прокурора, а також змін до складу Комітету з відбору суддів. Ці зміни збільшили політичний вплив на призначення суддів. Відповідні закони ухвалили за попереднього скликання Кнесету на тлі тривалого конфлікту уряду із судовою системою та генеральною прокуроркою Галі Бахарав-Міарою.

«Демократи» повідомили, що законопроєкт депутата звільнили від стандартного 45-денного терміну очікування після внесення, що має прискорити законодавчу процедуру. Після розгляду в комітеті документ повинні винести на попереднє голосування в пленарній залі Кнесету. Для остаточного ухвалення він має пройти ще три читання.

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Домовленість із партією Ейзенкота

Призначення представника «Демократів» головою спеціального комітету стало частиною домовленості з партією «Яшар», яку очолює депутат Кнесету Гаді Ейзенкот. Лідер «Демократів» Яїр Голан назвав це початком процесу відновлення та заявив про намір скасувати судову реформу, посилити незалежність судової системи і захистити свободу медіа.

Блок, очолюваний Ейзенкотом, також домігся низки ключових призначень у парламентських комітетах. Комітет Кнесету з організації роботи схвалив призначення голови партії «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана тимчасовим головою Комітету із закордонних справ та оборони, а депутатки Ліран Авісар Бен-Хорін — головою фінансового комітету. Остаточні голосування щодо цих призначень, за даними видання, заплановані на понеділок.

За даними Jerusalem Post, блок Ейзенкота має 67 місць у Кнесеті, враховуючи 19 мандатів арабських партій, тоді як блок Нетаньягу — 53. Новий уряд Ізраїлю наразі не сформований.

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