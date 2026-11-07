Демократи здобули 254 місця у Палаті представників США — Anadolu Agency

Демократи забезпечили собі 254 місця у Палаті представників США після проміжних виборів, тоді як республіканці отримали 162 мандати. Ще 19 перегонів станом на суботу, 7 листопада, залишалися без остаточно визначеного переможця. Демократи також уже гарантували контроль над обома палатами Конгресу, повідомляє Anadolu Agency.

Нові результати в округах

У 14-му окрузі Каліфорнії демократка Айша Вахаб перемогла однопартійку Меліссу Ернандес і здобула повний дворічний термін. Раніше цього року Вахаб перемогла на спеціальних виборах, щоб замінити Еріка Сволвелла.

У 1-му окрузі Південної Кароліни демократка Ненсі Лакор перемогла республіканку Дженні Косту Ганікатт, змінивши партійний контроль над округом. За підрахунку 99% голосів Лакор мала 49,7%, а її суперниця — 48,6%. Місце раніше представляла республіканка Ненсі Мейс, яка не балотувалася на переобрання.

Демократ Скотт Вінер також переміг демократку Конні Чан в 11-му окрузі Каліфорнії, де він змінить колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі, яка не висувалася на новий термін.

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Перемоги республіканців

Республіканець Ентоні Константіно виграв у демократа Блейка ГендеБ'єна в 21-му окрузі Нью-Йорка, зберігши мандат, який раніше належав республіканці Еліз Стефанік. Чинний конгресмен Джефф Герд переобрався у 3-му окрузі Колорадо, перемігши демократа Двейна Ромеро.

В Аризоні республіканець Марк Лемб переміг демократку Елізабет Лі у 5-му окрузі, а чинний конгресмен Абрагам Хамаде переобрався у 8-му окрузі. У 8-му окрузі Північної Кароліни переміг чинний республіканець Марк Гарріс. Decision Desk HQ також спрогнозував перемогу республіканця Маріо Діаса-Баларта у 26-му окрузі Флориди, однак Associated Press на той момент не оголосило результат у цих перегонах.

Розподіл сил у Конгресі

У Сенаті демократи разом із двома незалежними сенаторами, які голосують разом із ними, мали 54 місця проти 44 у республіканців. Результати виборів у штатах Аляска та Міссісіпі ще не були визначені. Новообраний склад Конгресу має зібратися 3 січня, після чого республіканці втратять більшість в обох палатах, яку утримували протягом перших двох років другого президентського терміну Дональда Трампа.

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