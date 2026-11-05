Демократи здобули 258 місць у законодавчих органах штатів США — The Guardian

На проміжних виборах у США демократи здобули сотні місць у законодавчих органах штатів. За даними The Guardian, партія отримала 258 місць, перебрала у республіканців контроль над 11 законодавчими палатами та позбавила Республіканську партію надбільшості у 10 штатах. Підрахунок голосів у частині перегонів ще триває.

Новий баланс у штатах

За даними виконавчого директора організації State Navigate Чаза Наттікомба, демократи створили шість нових штатів із повним партійним контролем над владою. В Аризоні партія не мала такого контролю 60 років, у Пенсильванії — з 1990-х років, а у Вісконсині — після поразки 2010 року. У Мічигані та Міннесоті демократи повернули контроль, втрачений після виборів 2024 року.

У Техасі демократи вперше з 2002 року контролюватимуть нижню палату законодавчого органу штату. Також партія перемогла республіканців на губернаторських виборах у Джорджії, Айові, Неваді, Огайо та Техасі. Наттікомб прогнозує, що близько 76% населення країни житиме у штатах із губернаторами-демократами.

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Пріоритети нових більшостей

У Вісконсині демократи здобули 53-місцеву більшість в асамблеї штату. Грета Нойбауер, яка має очолити палату, заявила, що нова більшість розгляне можливість перегляду меж виборчих округів до Палати представників США. За її словами, чинні мапи округів суттєво сприяють республіканцям.

Серед інших можливих ініціатив демократів у Вісконсині — розширення Medicaid або інших програм державного медичного забезпечення, а також доступ до безоплатного шкільного харчування. У Північній Кароліні демократи повернули більшість у нижній палаті законодавчого органу та скоротили відставання в сенаті штату, де республіканці зберегли контроль. Водночас Республіканська партія втратила там надбільшість, яка давала їй змогу долати вето губернаторів-демократів.

Наттікомб пов'язав результати виборів насамперед з економікою та невдоволенням виборців президентом Дональдом Трампом. Він також зазначив, що в багатьох штатах спостерігалося невдоволення чинними посадовцями, передусім республіканцями.

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