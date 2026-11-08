Демократи здобули посади генпрокурорів у п’яти штатах — The Hindu

У США демократи перемогли на виборах генеральних прокурорів у п’яти штатах, які схиляються до Республіканської партії: Техасі, Огайо, Джорджії, Айові та Канзасі. Новообрані посадовці можуть переглянути співпрацю штатів із федеральними імміграційними структурами, посилити захист доступу до абортів і долучатися до міжштатних позовів проти політики адміністрації президента Дональда Трампа, повідомляє The Hindu.

Зміна юридичної стратегії

Генеральні прокурори штатів визначають пріоритети правоохоронної роботи, надають юридичні висновки та можуть оскаржувати федеральні рішення в судах. Республіканські генпрокурори протягом останнього десятиліття активно виступали проти федеральних норм, просували обмеження гендерно-підтверджувальної медичної допомоги, згортали ініціативи з різноманіття та підтримували розширення доступу до зброї.

Обраний генеральний прокурор Техасу Нейтан Джонсон заявив, що планує переглянути ініціативи свого попередника Кена Пакстона. Серед них — судові дії щодо постачальників послуг з переривання вагітності з інших штатів, твердження про зв’язок безрецептурних ліків з аутизмом і позови щодо ефективності вакцин. Він також має намір перевірити доцільність подальшої співпраці штату з Імміграційною та митною службою США.

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Плани новообраних посадовців

Джонсон заявив про готовність приєднуватися до багатоштатних позовів щодо того, що він назвав зловживанням федеральною владою. Він також планує зосередити роботу офісу на антимонопольних справах і захисті прав споживачів.

В Айові обраний генпрокурор Нейт Віллемс пообіцяв переслідувати корпоративних забруднювачів і відновити підрозділ із захисту споживачів. В Огайо Джон Кулевіч проводив кампанію з обіцянкою протидіяти корпоративному завищенню цін. У Канзасі Кріс Манн заявив, що прагне зробити роботу офісу менш партійною, а також переглянути позови попередника, зокрема справу щодо доступу до препарату міфепристон для медикаментозного аборту.

За даними співрозмовників Reuters, консервативні юридичні діячі після втрати низки ключових посад зміщують увагу на Флориду. Генпрокурор штату Джеймс Утмаєр заявив, що його офіс продовжить очолювати юридичні протистояння з демократами.

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