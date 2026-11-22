Демократ Чак Габбард переміг республіканку Вірджинію Фокс у Північній Кароліні, США, на виборах до Палати представників. Ця перемога забезпечила Демократичній партії щонайменше 258 місць у нижній палаті Конгресу. Як повідомляє France 24, демократи збільшили кількість своїх місць на 44 — на чотири більше, ніж під час перших проміжних виборів за президентства Дональда Трампа у 2018 році.

Найбільший результат за десятиліття

У Палаті представників налічується 435 місць. Республіканці матимуть у меншості щонайменше 173 мандати. Результати ще чотирьох перегонів не визначені: по одному в Міннесоті та Теннессі, а також два в Луїзіані, де у грудні відбудеться другий тур.

Результат у 258 місць стане для демократів найбільшим з часу виборів 1992 року, коли Білла Клінтона вперше обрали президентом США. Він також перевищує підсумок виборів 2008 року, коли партія отримала 257 місць у Палаті представників.

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Плани нової більшості

Із січня демократи контролюватимуть обидві палати Конгресу: у Сенаті вони здобули 56 місць зі 100. Водночас президентом США залишається республіканець Дональд Трамп.

Демократи готують 100-денний порядок денний, що передбачає швидкі голосування за скасування скорочень програми Medicaid та відновлення податкових пільг у межах Affordable Care Act, яким республіканці дали завершитися. Також вони планують використовувати повноваження видавати судові повістки для низки розслідувань, зокрема щодо того, як Трамп і його родина збільшили статки після його повернення до влади.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс, який може стати спікером, якщо колеги оберуть його на цю посаду 3 січня 2027 року, не виключив третьої спроби оголосити Трампу імпічмент. Білий дім заявив, що заплановані розслідування можуть становити «відверту злочинність».

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