Демократична партія попередила губернаторку Чу і депутата — Korea Herald

У Південній Кореї правляча Демократична партія винесла попередження губернаторці провінції Кьонгі Чу Мі Е та депутату Бу Син Чану через висловлювання, які вважали зневажливими щодо пожежників. Про це повідомляє Korea Herald.

Рішення партії

Рішення ухвалили на закритому засіданні верховної ради партії. Речник Демократичної партії Чо Кьо Вон заявив, що попередження мають спонукати причетних серйозно осмислити свої дії та не допустити повторення подібних випадків. Він також перепросив перед пожежниками і громадськістю.

Чу Мі Е зазнала критики після того, як під час парламентської перевірки минулого вівторка назвала пожежну службу найбільшим «головним болем» і «фінансовим тягарем» для місцевої влади.

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Вибачення губернаторки

Бу Син Чан у понеділок захистив губернаторку під час іншої парламентської перевірки. За його словами, вона вже достатньо вибачилася, а пожежні служби справді створюють фінансове навантаження для місцевих бюджетів, хоча з 2020 року пожежники класифікуються як працівники центрального уряду.

Чу Мі Е вперше перепросила в суботу, однак її заява викликала подальшу критику через слова, що вона просить вибачення, бо цього хочуть люди. Це вона сказала після вшанування пам’яті пожежника, який загинув, реагуючи на пожежу на заводі в Пучхоні на захід від Сеула. У понеділок губернаторка вибачилася вдруге, а наступного дня зустрілася з представниками профспілки пожежників, пообіцявши працювати над їхньою безпекою та умовами праці.

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