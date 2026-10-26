Демократична партія Таїланду готує позов через повені в Бангкоку — Bangkok Post

Демократична партія Таїланду готує позов до Адміністративного суду проти Адміністрації Бангкока та інших державних органів через ймовірну недбалість під час реагування на повені у столиці. Партія має намір вимагати повної компенсації для постраждалих жителів, повідомляє Bangkok Post.

Звинувачення у неналежному реагуванні

Речник партії Понгсакорн Кванмуанг заявив, що юридичній команді доручили підготувати позов проти установ, які, на думку партії, не виконали своїх законних обов’язків. Він пов’язав серйозні збитки для мешканців і їхнього майна не лише з природними чинниками та сильними опадами, а й із недостатнім і неефективним управлінням.

Серед проблем, на які вказує партія, — недостатня дренажна система, несправне насосне обладнання, запізнілі попередження про повінь, проблеми міського планування та зникнення каналу Клонг-Кхубон. За словами Кванмуанга, заступник губернатора Бангкока визнав, що жителі не отримали достатньо серйозних попереджень.

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Вимоги щодо компенсацій

Партія також розкритикувала державну схему компенсацій як недостатню. За наведеними даними, власники будинків, оточених паводковою водою, могли отримати 5 тисяч батів, а ті, чиї оселі були затоплені, — 9 тисяч батів. Власники пошкоджених автомобілів, як стверджує речник, отримали незначні виплати.

Демократична партія хоче домогтися притягнення до відповідальності Адміністрації Бангкока, Департаменту запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих та інших дотичних органів, а також справедливої компенсації постраждалим. За словами речника, багатьом людям довелося позичати кошти на ремонт житла та відновлення після повеней.

Генеральний директор Департаменту запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих Нірат Понгсітхаттхаворн повідомив, що уряд перерахував понад 8,95 мільярда батів 1 169 366 домогосподарствам у 45 провінціях, зокрема в Бангкоку.

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