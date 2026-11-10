Демократка Лаубахер заявила про перемогу над конгресвумен Боберт у Колорадо — UPI

Кандидатка від Демократичної партії та відставна двозіркова контрадміралка ВМС США Ейлін Лаубахер заявила про перемогу над чинною конгресвумен-республіканкою Лорен Боберт на виборах до Палати представників США від 4-го округу штату Колорадо.

Попередні результати голосування

Як повідомляє UPI, CNN також спрогнозував перемогу Лаубахер. Станом на вечір 9 листопада, коли було підраховано приблизно 98% голосів, Лаубахер мала 48,8% проти 47,9% у Боберт. Розрив між кандидатками становив 3 352 голоси.

Лаубахер вирушила до Вашингтона для участі в орієнтації для новообраних членів Палати представників. У заяві вона подякувала виборцям 4-го округу Колорадо за довіру та наголосила, що працюватиме і для тих мешканців, які за неї не голосували.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Боберт не визнала поразки

Лорен Боберт не визнала поразки та, за даними видання, розглядає можливість звернутися з вимогою про перерахунок голосів. Її штаб заявив про нібито незвичні моделі голосування, однак не надав доказів.

Державна секретарка Колорадо Джена Грісволд заявила, що вибори в штаті є безпечними, захищеними й точними, а голос кожного виборця буде враховано. Лаубахер раніше працювала в Раді національної безпеки США за президентства Джо Байдена.

Читай нас у