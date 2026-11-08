Денісу Маккенні назавжди заборонили відвідувати Каттаннінг — ABC News Australia

В Австралії Верховний суд Західної Австралії постановив назавжди заборонити Денісу Маккенні повертатися до міста Каттаннінг, де він скоював злочини проти дітей. Це обмеження стало однією з 41 суворої умови його звільнення з в'язниці, яке очікується менш ніж за два тижні, повідомляє ABC News Australia.

Маккенна працював наглядачем у пансіонаті St Andrew's Hostel у Каттаннінгу та впродовж 1970-х і 1980-х років вчиняв сексуальне насильство щодо десятків хлопців. Згодом його засудили за злочини проти 29 потерпілих, за які він відбув понад 15 років ув'язнення. Будівлю пансіонату знесли у 2024 році.

Умови звільнення

Суд визнав, що Маккенна має високий ризик повторного вчинення злочинів, однак дійшов висновку, що цей ризик можна контролювати суворими умовами. Йому заборонено шукати контактів із потерпілими, а в разі випадкової зустрічі він має відвести погляд і відійти щонайменше на 100 метрів.

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Також за його пересуваннями здійснюватимуть електронний і фізичний нагляд. Він повинен повідомляти владу про будь-які стосунки та не матиме права контактувати з дітьми.

Реакція громади та потерпілих

Голова місцевої ради Крісті Д'Апріле назвала заборону важливою умовою для громади Каттаннінга, розташованого приблизно за 240 кілометрів на південь від Перта. Адвокат Джон Геммонд, який представляв 25 потерпілих Маккенни у справі про компенсації понад десять років тому, заявив, що не пригадує іншого випадку в Західній Австралії, коли особі з високим ризиком повторних злочинів забороняли відвідувати ціле місто.

Водночас один із перших потерпілих, які розповіли про злочини Маккенни, Тодд Джефферіс вважає встановлені обмеження недостатніми. За його словами, потерпілі просили додатково обмежити місця, куди може приїжджати Маккенна, зокрема місто Олбані.

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