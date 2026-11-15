Денні Данон очолив візит послів ООН до тунелю ХАМАС у Газі — Jerusalem Post

Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон очолив візит десятків послів ООН до Сектору Гази, де делегація оглянула тунель ХАМАС. Ізраїльська місія при ООН назвала цю поїздку першим випадком, коли посли ООН увійшли на територію анклаву, повідомляє Jerusalem Post.

Маршрут делегації

Візит розпочався в кібуці Кфар-Аза — одній із громад, що зазнали атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Послам показали руйнування після нападу, після чого вони перетнули кордон із Сектором Гази та відвідали тунель.

Делегацію супроводжував командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Янів Асор. Він поінформував дипломатів про ситуацію на місці, військову інфраструктуру ХАМАС і загрози, з якими, за його словами, стикається Ізраїль.

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Позиція ізраїльської місії

За даними ізраїльської місії, поїздка мала наголосити на потребі не допустити переозброєння ХАМАС і повернення угруповання до контролю над Сектором Гази в межах майбутніх домовленостей щодо території.

Данон заявив, що візит до тунелів мав спростувати твердження кампанії, яку він назвав «зимовою», про відповідальність Ізраїлю за гуманітарну кризу в Газі. Він також заявив, що відбудови не буде, доки Сектор Гази контролює ХАМАС, і звинуватив угруповання у спробах відновити військові можливості.

Повного списку учасників візиту ізраїльська місія одразу не оприлюднила.

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