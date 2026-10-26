В Австралії незалежний депутат парламенту штату Вікторія від округу Саут-Барвон Даррен Чізмен із початку 2024 року отримав понад 60 тисяч австралійських доларів компенсації за друге житло в Мельбурні. Після виходу з Лейбористської партії він фігурує у стенограмах парламенту Hansard у 39 із 127 можливих днів засідань.

Як повідомляє ABC News, кошти нараховували за програмою Parliamentary Accommodation Sitting Allowance. Вона призначена для регіональних депутатів, які мешкають більш ніж за 80 км від Мельбурна та утримують друге помешкання в місті для виконання публічних обов’язків.

Виплати та стенограми

За фінансовий рік 2025–26 Чізмен отримав за цією програмою 28 102,01 австралійського долара — суму, близьку до максимально доступної. У цей період він згадується у Hansard у 13 із 42 днів засідань.

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Загалом після виходу з Лейбористської партії його частка появ у стенограмах становила 30,7%. Коли Чізмен представляв лейбористів, цей показник дорівнював 87,7%. Водночас відсутність у Hansard не обов’язково означає, що депутат не був у парламенті: під час сесійного тижня може відбуватися й інша робота, яка не відображається у стенограмах.

Питання прозорості

У Законодавчих зборах штату Вікторія немає відкритого обліку відвідуваності депутатів. Формально депутат має бути присутнім щонайменше один день протягом чотирирічного терміну, а про відсутність дев’ять і більше днів засідань поспіль потрібно повідомляти спікера палати.

Чізмен не відповів на запити ABC News. У квітні 2024 року його усунули з Лейбористської партії після звинувачень у тривалій неналежній поведінці щодо працівників, після чого він залишився в парламенті як незалежний депутат. Лідерка вікторіанських «Зелених» Еллен Санделл і колишні прем’єри штату Денніс Наптайн та Джефф Кеннетт підтримали запровадження публічних записів про відвідуваність парламентарів.

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