Депутат Гамільтон заявив про підтримку незмінних правил пенсій — ABC News Australia

В Австралії депутат Ліберальної партії Гарт Гамільтон заявив, що переконав більшість колег не підтримувати дострокове використання коштів із пенсійних накопичень для купівлі першого житла. Він пропонує партії не змінювати чинні правила щодо інвестування, оподаткування та доступу до цих коштів.

Як повідомляє ABC News, Гамільтон вважає, що австралійці дедалі більше цінують стабільність пенсійних заощаджень. За його словами, виборці знають стан своїх пенсійних рахунків і розуміють значення накопичень після виходу на пенсію.

Суперечка про доступ до накопичень

На двох попередніх виборах за лідерства Скотта Моррісона, а згодом Пітера Даттона Коаліція пропонувала дозволити громадянам знімати до 50 тисяч австралійських доларів із пенсійних накопичень на перший внесок для купівлі першого житла.

Після поразки на торішніх виборах Ліберальна партія ще не затвердила офіційної позиції щодо цього питання. Водночас тіньовий міністр житлового будівництва Ендрю Брегг останніми місяцями пропонував різні варіанти використання накопичень: для погашення іпотеки, зібрання коштів на перший житловий кредит, а також як застави або офсету під час купівлі житла.

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Позиції всередині опозиції

Тіньовий скарбник Тім Вілсон підтримав Брегга, заявивши, що володіння житлом має бути пріоритетом порівняно з пенсійними заощадженнями. Натомість Гамільтон наполягає на збереженні нинішньої системи, яку він пов'язує з «безпекою, стабільністю та впевненістю».

Гамільтон повідомив, що обговорював цю ініціативу з лідером опозиції Ангусом Тейлором. За словами депутата, Тейлор визнає важливість дискусії про політику щодо пенсійних накопичень.

Партія One Nation тим часом обіцяє дозволити працівникам протягом трьох років спрямовувати чверть пенсійних внесків — 3% зарплати — до поточного доходу, щоб допомогти тим, хто сплачує іпотеку або оренду.

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