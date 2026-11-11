Депутат Грем Морріс закликав обмежити гру головою на тренуваннях — BBC Sport

У Великій Британії депутат-лейборист Грем Морріс подав парламентську пропозицію із закликом законодавчо обмежити кількість повторюваних ударів головою по м’ячу на футбольних тренуваннях. Ініціатива стосується захисту гравців на тлі занепокоєння ризиками травм головного мозку, повідомляє BBC Sport.

Морріс, який представляє округ Ізінгтон, заявив, що мета пропозиції — привернути увагу до доказів зв’язку між повторними ударами по голові, зокрема під час гри головою у футболі, та підвищеним ризиком нейродегенеративних захворювань. За даними досліджень, футболісти у три з половиною рази частіше помирають від нейродегенеративних хвороб, ніж населення загалом.

Які заходи пропонують

Парламентська пропозиція підтримує петицію благодійної організації Head Safe Football, подану у вересні. Серед запропонованих кроків:

встановити юридично обов’язкові ліміти на повторювані удари головою під час тренувань;

створити міжвідомчу робочу групу за участю медиків, представників футболістів, громадських організацій і футбольних структур;

визнати хронічну травматичну енцефалопатію проблемою громадського здоров’я;

підготувати національний план захисту здоров’я мозку гравців;

посилити інформування про ризики гри головою, зокрема у школах і в межах уроків фізкультури.

Такі парламентські пропозиції дають депутатам можливість висловити позицію та залучити підтримку колег, однак навіть значна кількість підписів не гарантує їхнього розгляду в парламенті.

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Чинні обмеження та компенсації

Футбольна асоціація Англії вже скасувала навмисну гру головою в матчах масового дитячого футболу для гравців віком до 11 років. Для аматорів рекомендовано не більш як 10 ударів головою на тиждень на тренуваннях, а професійним клубам в Англії радять обмежуватися 10 сильними ударами головою щотижня. У Шотландії заборонено виконувати вправи з грою головою в професійному футболі за день до матчу та наступного дня після нього.

Засновниця Head Safe Football Джудіт Гейтс вважає добровільні рекомендації недостатніми, оскільки тренери й батьки не завжди знають про них або розуміють їхні причини. Її чоловік, колишній футболіст «Мідлсбро» Білл Гейтс, помер із хронічною травматичною енцефалопатією.

Прем’єр-міністр Енді Бернем також закликав англійський футбол офіційно визнати кризу деменції в цьому виді спорту та створити компенсаційну схему для колишніх гравців. Асоціація професійних футболістів і Прем’єр-ліга створили фонд здоров’я мозку, який із 2023 року надає близько 1 млн фунтів стерлінгів щороку. Активісти вважають цієї суми недостатньою для покриття витрат на догляд.

Футбольна асоціація Англії не робила фінансового внеску до цього фонду, однак заявила, що продовжує інвестувати в дослідження та запроваджувати рекомендації для професійного й масового футболу. В асоціації зазначили, що зв’язок між грою головою та довгостроковим здоров’ям мозку й надалі вивчають науковці й медики.

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