Депутат: Іран дозволив прохід Ормузом суднам чотирьох країн — Anadolu Agency

Іран звільнив судна Індії, Китаю, Іраку та Катару від транзитних обмежень в Ормузькій протоці, заявив заступник голови комітету з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Амір Хаят Мокаддам.

Винятки для чотирьох країн

За словами депутата, судна цих чотирьох держав можуть вільно проходити стратегічною водною артерією. Він також заявив, що американці не перехоплюють такі судна.

Як повідомляє Anadolu Agency, Хаят Мокаддам пояснив рішення взаємними інтересами Ірану та цих країн. За його словами, Тегеран полегшує прохід індійських суден, щоб імпортувати з Індії медикаменти. Виняток для китайських суден, за його твердженням, має забезпечити політичну підтримку Пекіна.

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Плата за транзит

Депутат заявив, що Іран стягує транзитні платежі із суден Індії та Китаю. Водночас катарським суднам, за його словами, дозволено проходити протокою безоплатно. Чи сплачують транзитний збір судна Іраку, він не уточнив.

Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом і є одним із найважливіших морських маршрутів світу для постачання нафти й газу з країн Перської затоки на міжнародні ринки.

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