Депутат Хуссейн Елахі звинуватив владу Пенджабу в упередженні — Dawn

У Пакистані депутат Національної асамблеї від Пакистанської мусульманської ліги Кайда-е-Азама Хуссейн Елахі заявив про упереджений, на його думку, розподіл коштів на розвиток урядом Пенджабу на чолі з Маріам Наваз. Як повідомляє Dawn, на публічному зібранні в Кіла-Іслам-Нагарі поблизу Танди він підтримав критику свого кузена — федерального міністра у справах закордонних пакистанців Саліка Хуссейна.

Заяви про фінансування

Елахі стверджував, що влада провінції не виділяє коштів на проєкти, започатковані 2022 року за колишнього головного міністра Пенджабу Первеза Елахі. За його словами, для завершення поточних проєктів розвитку в його виборчому окрузі було передбачено 3 млрд пакистанських рупій.

Депутат також заявив, що уряд провінції нібито витратив 11 млрд рупій на літак для головної міністерки, але не виділив коштів для завершення цих проєктів. Він поставив під сумнів пріоритети влади та стверджував, що розвиток Лахора нібито є важливішим за інші райони Пенджабу. За словами Елахі, кілька важливих доріг у його окрузі залишаються в поганому стані або недобудованими впродовж чотирьох років.

Суперечка з Маріам Наваз

Конфлікт почався після телевізійного виступу Саліка Хуссейна, який похвалив роботу Первеза Елахі на посаді керівника уряду провінції та розкритикував Маріам Наваз. У відповідь вона зажадала від міністра доказів його тверджень і надіслала йому юридичне повідомлення.

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Наваз також заявила, що причиною невдоволення Саліка Хуссейна могла бути не корупція чи розвиток, а заміна окружного комісара Гуджрата. За її версією, міністр хотів призначення на цю посаду кандидата на власний вибір.

Міністерка інформації Пенджабу Азма Бухарі відповіла, що ініціативи адміністрації Наваз у сфері розвитку викликають невдоволення в окремих політичних сил. Вона також заявила, що критики роками обіймали високі посади, але не змінили ситуації в Гуджраті.

Суперечка розгортається на тлі розбіжностей у політичній родині Чоудрі з Гуджрата. Батько Хуссейна Елахі Чоудрі Ваджахат Хуссейн є молодшим братом лідера ПМЛ-К Чоудрі Шуджаата Хуссейна. Син Первеза Елахі Муніс заявив, що його політичний табір не планує зближення з родиною Шуджаата.

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