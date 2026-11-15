Депутат Крюгер визнав відтік підтримки Reform UK до лейбористів — The Guardian

У Великій Британії депутат Денні Крюгер визнав, що партія Reform UK втратила частину підтримки на користь Лейбористської партії після «дуже складного року». Як повідомляє The Guardian, Крюгер, який трохи більш як рік тому перейшов до партії Найджела Фараджа з Консервативної партії, пов’язав зміну рейтингів із появою нового лідера лейбористів Енді Бернема.

Зміни в опитуваннях

В ефірі Sky News Крюгер заявив, що Лейбористська партія замінила «глибоко непопулярного» лідера на того, хто «виглядає більш переконливо». За його словами, це об’єднало лівий електорат і допомогло лейбористам наростити підтримку, тоді як Reform UK втратила кілька пунктів в опитуваннях.

Водночас депутат наполягав, що Reform UK «рухається до перемоги». Він сказав, що голоси консерваторів зосереджені в їхніх традиційних регіонах, тоді як його партія здатна конкурувати по всій країні, зокрема в Уельсі, Шотландії та на півночі Англії. Крюгер також заявив, що невелика партія модернізується «за лаштунками».

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Тиск на Reform UK

За даними опитування More in Common, на початку місяця консерватори піднялися до 25% — уперше за 18 місяців вони перевищили показник, який мали під час рекордної поразки на виборах. Інше опитування, проведене колишнім заступником голови Консервативної партії лордом Ешкрофтом, показало 31% підтримки лейбористів, 26% — консерваторів і 18% — Reform UK.

Reform UK також очікує звіту парламентського комісара зі стандартів щодо того, що Фарадж не задекларував подарунок на 5 млн фунтів стерлінгів від криптовалютного мільярдера Крістофера Гарборна. The Guardian також повідомляє, що після кількох медійних розслідувань під прикриттям партію залишили двоє радників Фараджа та члени місцевих рад, а минулого тижня посаду залишив генеральний секретар партії.

Інший учасник програми Sky News, колишній консервативний активіст Тім Монтгомері, який перейшов до Reform UK, заявив, що більше не вважає ймовірною перемогу партії на наступних загальних виборах. Водночас він припустив, що вона ще може стати головною правоцентристською силою у Великій Британії.

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