Депутат Квон планує надати дітям доступ до медстрахування — Korea Herald

У Південній Кореї депутат правлячої Демократичної партії Квон Чхіль Син планує внести поправки до Закону про національне медичне страхування. Ініціатива має дозволити дітям, народженим поза шлюбом від іноземних матерів і корейських батьків, отримувати національне медичне страхування після визнання батьківства корейським з батьків — ще до завершення процедури набуття громадянства.

Як повідомляє Korea Herald, такі діти часто не можуть скористатися субсидованими дитсадками, профілактичними щепленнями, медоглядами та загальним медичним страхуванням, доки не отримають громадянство Республіки Корея. Оформлення статусу може затягуватися на роки навіть після підтвердження спорідненості з корейським з батьків.

Процедура визнання батьківства

За законом дитина, народжена поза шлюбом від іноземної матері, зазвичай набуває громадянства матері та вважається іноземцем. Для подальшого набуття корейського громадянства необхідне визнання батьківства корейським з батьків. Процедура може передбачати судові слухання й ДНК-тестування, після чого відбувається реєстрація громадянства в Міністерстві юстиції.

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За даними Міністерства юстиції, які отримав Квон, у 2025 році громадянство Республіки Корея через визнання корейського біологічного з батьків отримали 611 дітей. Близько 75% із них були віком до дев’яти років. У 2021–2025 роках таких дітей було в середньому 567 на рік, а в окремих випадках процедура визнання батьківства тривала до 357 днів.

Витрати на догляд і лікування

На парламентському форумі представили випадки, коли матері-іноземки самостійно оплачували догляд і лікування дітей під час очікування на рішення. Зокрема, монгольська мати витрачала приблизно 700 тисяч вон щомісяця на дитсадок, поки дитина не отримала громадянство, а судові процедури затягувалися. Філіппінка була змушена повністю оплатити лікування дитини від пневмонії через відсутність покриття національного медичного страхування.

Квон також заявив, що розглядає можливі зміни до Імміграційного закону та Закону про догляд за дітьми. Вони мають усунути прогалину в підтримці між народженням дитини та визнанням батьківства.

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