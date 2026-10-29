Депутат One Nation відхилив пропозицію прем’єра Албанезе — ABC News Australia

В Австралії депутат Палати представників від One Nation Девід Фарлі відмовився від пропозиції прем’єр-міністра Ентоні Албанезе найняти додаткового персонального співробітника з пакетом оплати на 200 тисяч доларів. Лідерка One Nation Полін Хенсон заявила, що партія вважає цю пропозицію спробою чинити на неї політичний вплив і розділити її на тлі спору про кадрове забезпечення парламентарів.

Як повідомляє ABC News, Фарлі отримав лист із дозволом найняти ще одного працівника цього тижня. Пропозиція надійшла без його запиту, і депутат від неї відмовився. Хенсон заявила, що One Nation не дозволить прем’єр-міністру купити або розділити партію.

Суперечка про кадрові ресурси

Усі австралійські парламентарі мають по п’ять працівників в округах, тоді як рішення про кількість додаткових персональних співробітників ухвалює прем’єр-міністр. Це питання стало предметом спору між Албанезе, One Nation і частиною незалежних парламентарів, які закликають збільшити ресурси для деяких представників поза великими партіями.

За інформацією ABC News, запропонована Фарлі додаткова посада відповідала ресурсу, який раніше надали іншому депутату One Nation Барнабі Джойсу після його виходу з Національної партії та переходу на лави позапартійних. Обидва парламентарі представляють у нижній палаті великі за площею регіональні округи.

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Вимога змінити порядок розподілу

Хенсон заявила, що система розподілу персоналу відкрита для зловживань, і закликала передати визначення штатної чисельності незалежному органу. За її словами, One Nation кілька місяців домагається справедливого, прозорого й об’єктивного підходу після того, як партія набула статусу малої внаслідок переходу Джойса.

Минулого місяця Хенсон, незалежна сенаторка Фатіма Пейман та незалежна депутатка від округу Фаулер Дай Ле спільно розкритикували, на їхню думку, нерівні стандарти кадрового забезпечення. Вони також внесли пропозицію позбавити прем’єр-міністра персонального права визначати такі призначення.

За даними за травень, Пейман була єдиною незалежною парламентаркою без додаткових персональних працівників. One Nation, яка має двох депутатів і чотирьох сенаторів, має п’ять додаткових персональних співробітників.

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