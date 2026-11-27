У Південній Кореї депутат опозиційної Партії влади народу Ю Йон Вон повідомив, що військові КНДР близько 40 разів перетнули військову демаркаційну лінію між двома Кореями протягом жовтня та листопада. За даними Korea Herald, відповідну інформацію депутату надали у вигляді даних про порушення лінії.

Кількість перетинів

Приблизно 30 випадків перетину військової демаркаційної лінії зафіксували у жовтні, ще близько 10 — у листопаді. Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомляв приблизно про 20 таких випадків у серпні та близько 30 — у вересні.

Перетини тривали після вибуху 21 вересня на південь від демілітаризованої зони, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових. За інформацією джерела, вибухнули міни, встановлені КНДР, однак Пхеньян заперечує відповідальність за інцидент.

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Реакція військових

Згідно з правилами реагування, південнокорейські військові у разі перетину лінії транслюють попередження та здійснюють попереджувальні постріли.

Пхеньян також посилює прикордонні укріплення, встановлюючи вздовж міжкорейського кордону огорожі з колючого дроту та міни. Ці роботи стали помітними після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин назвав відносини між двома Кореями відносинами між двома ворожими державами. Ю Йон Вон закликав Міністерство оборони та військових Південної Кореї до практичної й твердої відповіді на перетини лінії та укріплення кордону.

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