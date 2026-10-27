У Південній Кореї депутат від Демократичної партії Кореї Шин Чон Хун закликав уряд перевірити всі країни, які направляють працівників до країни, на предмет фінансових покарань для громадян за зміну місця роботи. Під час парламентського аудиту Міністерства зайнятості та праці він також запропонував запровадити постійний механізм моніторингу таких практик, повідомляє Korea Herald.

Штрафи в Узбекистані та депозити в Бангладеш

За словами Шина, Узбекистан стягував із власників візи E-9 щомісячний штраф у 2 тисячі доларів США, якщо ті змінювали роботу без погодження з владою своєї країни. Санкція також стосувалася працівників, які перевищили строк дії візи або залишили робоче місце без дозволу.

У Бангладеш від працівників із візою E-9 вимагали внести депозит до прибуття до Південної Кореї. Частину або всю суму могли утримати в низці випадків, зокрема після зміни працівником місця роботи.

У серпні Міністерство гендерної рівності та сім'ї Південної Кореї звернулося до Міністерства зайнятості та праці з проханням перевірити, чи можуть такі штрафи й депозити бути пов'язані з торгівлею людьми. Відомство зазначило, що ці механізми здатні суттєво обмежувати можливість працівників змінювати роботодавця.

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Зміни після звернення Сеула

На прохання південнокорейського Міністерства зайнятості та праці Узбекистан у вересні скасував положення, які вимагали попереднього дозволу на зміну роботи та передбачали штрафи за порушення. Бангладеш також почав повертати працівникам внесені депозити. Водночас Шин наголосив, що уряд має перевірити фактичне виконання цих змін і їхню сталість.

У межах південнокорейської системи дозволів на працевлаштування власники візи E-9 можуть змінити місце роботи до трьох разів протягом першого трирічного періоду зайнятості та ще двічі під час можливого продовження на один рік і десять місяців. Програма залучає некваліфікованих іноземних працівників із 17 країн для роботи у промисловості, сільському господарстві, будівництві та інших дозволених галузях.

Роль служби працевлаштування

Депутат також розкритикував Службу розвитку людських ресурсів Кореї, що відповідає за залучення іноземних працівників. Установа видавала довідки про трудову історію на запит влади Бангладеш для повернення депозитів її громадянам, які працюють у Південній Кореї. У службі заявили, що не усвідомлювали можливого зв'язку цієї практики з торгівлею людьми, та повідомили, що припинили видавати такі довідки для повернення депозитів у квітні.

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