Депутати Британії хочуть розширити етнічні категорії перепису — The Guardian

У Великій Британії група депутатів різних партій просуває законопроєкт, який має дозволити учасникам майбутніх переписів населення Англії в усіх етнічних категоріях ідентифікувати себе як англійців. Ініціативу вносить президент Ліберальних демократів Джош Бабарінде, повідомляє The Guardian.

Зміни для перепису Англії

Наразі у запитанні про етнічну належність варіант «English» доступний лише в категорії «White». Водночас респонденти, які обирають категорії Asian, Black, Mixed або інші, можуть зазначити британську ідентичність, зокрема «Asian or Asian British», але не мають окремої можливості назвати себе англійцями.

Законопроєкт, який Бабарінде представить у вівторок за процедурою десятихвилинного правила, передбачає додати можливість ідентифікуватися як англієць до кожної категорії етнічного походження. Такі короткі законопроєкти рідко стають законами, однак депутати використовують їх, щоб привернути увагу до певної політики.

За даними видання, в Англії та Уельсі приблизно 11% населення, народженого у Великій Британії, або близько 5 млн людей, належать до етнічних меншин. У переписах Шотландії та Уельсу вже доступні варіанти на кшталт «Scottish Asian» та «Black Welsh».

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Підтримка депутатів і дискусія про ідентичність

Ініціативу підтримали колишній віцепрем’єр Девід Леммі, колишній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, консерватор Марк Прітчард і голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Лейла Моран. Серед інших прихильників — консерватор Бен Обезе-Джекті, лейборист Адам Джогі та представниця Ліберальних демократів Муніра Вілсон.

Бабарінде заявив, що англійськість не визначається кольором шкіри. Депутати, які підтримують зміни, також зазначили, що за чинним формулюванням перепису 60% складу збірної Англії з футболу на чемпіонаті світу технічно не були б класифіковані як англійці.

Поштовхом для ініціативи стали, зокрема, висловлювання депутатки Reform UK Суелли Браверман, колишньої міністерки внутрішніх справ від Консервативної партії. Вона заявила, що не вважає себе етнічно англійкою через своє південноазійське походження та назвала англійськість етнічною належністю. Голова Reform UK Зія Юсуф дистанціювався від цієї позиції, заявивши, що колишній футболіст Ешлі Коул є англійцем.

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