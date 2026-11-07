Депутати Чилі закликали подати позов до екскерівників Codelco — The Rio Times

У Чилі 16 депутатів звернулися до державного органу правового захисту Consejo de Defensa del Estado (CDE) із проханням розглянути цивільні позови та кримінальні скарги або інші дії проти колишніх керівників державної мідної компанії Codelco. Звернення пов’язане з даними про завищення показників виробництва міді у 2024–2025 роках, повідомляє The Rio Times.

Запит депутатів до CDE

Звернення, датоване 6 листопада 2026 року, містить десять запитань до CDE. Депутати хочуть з’ясувати, чи подавав орган кримінальну скаргу та чи розглядає можливість вимагати відшкодування збитків від колишніх керівників, членів ради директорів або зовнішніх аудиторів.

Також вони просять оцінити шкоду державним активам, перевірити можливість повернення премій, виплачених на підставі завищених показників, і розглянути запобіжні заходи для виконання можливого майбутнього судового рішення. Серед авторів звернення — депутати від консервативної партії «Національне оновлення» Дієго Шальпер і Хімена Оссандон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані Codelco та перевірки

На позачергових зборах акціонерів 5 листопада голова Codelco Бернардо Фонтен заявив, що виробничі показники компанії були завищені приблизно на 24 тисячі тонн у 2024 році та на чисті 18 100 тонн у 2025 році. За його словами, ці цифри ще можуть змінитися після завершення перевірок.

За даними Codelco, дублювання даних призвело до завищення запасів на 15 200 тонн чистої міді та вплинуло на виплату бонусів частині працівників і керівників. Попередня оцінка бухгалтерського впливу від завищених запасів становить від 120 млн до 140 млн доларів.

Аудиторська компанія KPMG перевіряє виробничі дані всіх підрозділів Codelco за 2024 і 2025 роки, тоді як EY проводить форензік-аудит. Після внутрішніх аудитів компанія 29 жовтня звільнила вісьмох керівників і фахівців. Звернення депутатів є політичним кроком, а не судовим позовом; чи почав CDE власну перевірку та чи вдаватиметься до юридичних дій, наразі невідомо.

Читай нас у