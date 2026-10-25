Депутати Законодавчої асамблеї Австралійської столичної території в Канберрі розповіли про погрози, образи та залякування, яких зазнавали під час роботи. Вони виступили після нападу на незалежну федеральну депутатку Гелен Гейнс біля її електорального офісу у штаті Вікторія, повідомляє ABC News Australia.

За даними видання, 43-річного Брендана Наджента підозрюють у тому, що він автомобілем збив Гейнс. Унаслідок інциденту їй ампутували обидві ноги. Мотиви чоловіка поки не встановлені.

Погрози родині та насильство

Колишня лідерка опозиції Австралійської столичної території, депутатка від Canberra Liberals Елізабет Лі заявила, що двічі зверталася до поліції через серйозні погрози. За її словами, одного разу погрозу вбивством, у якій згадувалися її донька та партнер, залишили біля воріт її будинку.

Лі також повідомила про численні сексистські та расистські коментарі в інтернеті протягом десяти років представницької роботи. Її критикували через зовнішність, вагу, фігуру та одяг. Політикиня зазначила, що переважно намагається не реагувати на такі повідомлення, але іноді публічно вказує на неприйнятність цієї поведінки.

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Міністерка охорони здоров'я Австралійської столичної території Маріса Патерсон заявила, що під час зустрічей із жителями її обзивали, плювали в неї та особисто висловлювали погрози насильством. За її словами, більшість контактів із громадянами позитивні, однак образи офлайн і в соцмережах змушують її почуватися вразливою.

Образи жінок-політикинь

Депутатка від Зелених Лора Наттолл повідомила, що в соцмережах її атакують через стать, зовнішність і сексуальність. Вона також зазнавала квірофобних образ і визнала, що напад на Гейнс її налякав.

Незалежний депутат Томас Емерсон зазначив, що, за його спостереженнями, колеги-жінки значно частіше за чоловіків зазнають образ, особливо в інтернеті. На його думку, політичні лідери мають відповідальніше ставитися до публічної риторики, оскільки персональні приниження замість обговорення політики можуть впливати на поведінку в суспільстві.

Попри ризики, Патерсон і Наттолл заявили, що прагнуть залишатися доступними для виборців, зокрема продовжувати зустрічі біля місцевих крамниць і на громадських заходах.

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