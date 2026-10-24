Депутати Кенії відхилили зміни щодо трансляції результатів виборів — Nation Kenya

Національна асамблея Кенії відхилила зміни до виборчого законодавства, які передбачали механізм прямої трансляції президентських результатів у міру їх підрахунку та оголошення у виборчих округах. Рішення ухвалили під час розгляду законопроєкту Elections (Amendment) Bill, 2024, який після внесених поправок мають повернути до Сенату.

Пропозиції щодо трансляції результатів

Як повідомляє Nation Kenya, депутат від Південної Суби Каролі Омонді пропонував зобов’язати Незалежну виборчу та межову комісію Кенії (IEBC) організувати в національному центрі підрахунку трансляцію та відображення результатів президентських виборів, оголошених в округах, а також голосів діаспори.

Його пропозиції мали доповнити зміни, раніше підтримані Сенатом щодо підрахунку та передавання президентських результатів. Однак депутати Національної асамблеї відхилили їх, оскільки перед тим вилучили всю статтю 22 законопроєкту, на яку посилалися ці поправки.

Суперечка щодо чинної норми

Національна асамблея заявила, що не забороняла пряму трансляцію результатів: на її думку, вона й надалі передбачена статтею 39(1G) Закону про вибори. Ця норма визначає, що комісія має створити механізм трансляції результатів, оголошених на виборчих дільницях, але такі дані призначені лише для інформування громадськості та не є підставою для офіційного оголошення результатів.

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Водночас Nation Kenya зазначає, що Високий суд визнав цю норму неконституційною, оскільки вона применшувала значення результатів із виборчих дільниць, які заявники в суді називали остаточними. Після цього IEBC рекомендувала парламенту ухвалити нове законодавство, яке дозволило б трансляцію без суперечності із судовим рішенням. Лідер більшості Кімані Ічунґва натомість заявив, що статтю 39(1G) не визнавали неконституційною і вона залишається чинною.

Інші зміни до законопроєкту

Депутати також схвалили вимогу для IEBC подавати аудовані реєстри виборців до обох палат парламенту протягом 14 днів після отримання відповідного звіту та оприлюднювати його на сайті комісії. Окремо вони внесли положення про порядок дослідження судами електронних доказів у виборчих спорах, зокрема серверів, карт пам’яті та журналів записів.

Крім того, Національна асамблея відхилила пропозицію створити окремий реєстр виборців, які змінили виборчу дільницю, а також не підтримала ініціативу IEBC збільшити максимальну кількість виборців на одній дільниці з 700 до 1000.

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