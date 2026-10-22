Депутати Нового Південного Уельсу розкритикували брифінг із безпеки — ABC News Australia

Депутати парламенту австралійського штату Новий Південний Уельс заявили, що брифінг поліції та парламентської охорони щодо їхнього захисту посилив тривогу за безпеку. Як повідомляє ABC News Australia, ліберальний депутат Алістер Генскенс сказав, що відповіді під час зустрічі були настільки недостатніми, що деякі парламентарі плакали.

Занепокоєння посилилося після нападу у штаті Вікторія на незалежну федеральну депутатку Гелен Гейнс, а також інциденту в парламенті Нового Південного Уельсу. Минулого тижня учасник протесту проти вугілля перестрибнув огорожу громадської галереї та опинився на підлозі зали засідань, вигукуючи до прем'єра. Його стримували депутати та заступник парламентського сержанта-ат-армс, доки не прибули спеціальні констеблі.

Претензії до реакції охорони

Генскенс заявив, що на брифінгу інцидент у залі та повільну реакцію охорони порушили лише під час запитань. За його словами, депутати також не отримали чіткого пояснення, які працівники служби безпеки можуть заходити до зони парламентської зали з обмеженим доступом.

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Під час інциденту спікер Грег Пайпер наказав припинити аудіовізуальну трансляцію засідання. Це є стандартною процедурою, покликаною не давати порушникам багаторакурсного висвітлення. Водночас учасникам брифінгу повідомили, що припинення трансляції позбавило працівників безпеки чіткого уявлення про ситуацію в залі.

Додаткові заходи та загрози депутатам

Грег Пайпер заявив, що серйозно ставиться до безпеки депутатів, а після порушення режиму в парламенті було призначено додаткових спеціальних констеблів. Парламент також проводить масштабне оновлення системи безпеки, зокрема облаштовує додаткові контрольно-пропускні пункти. Відвідувачі проходять через металодетектори, а їхні сумки перевіряють рентгеном, якщо вони не мають перепустки.

На брифінгу також згадували евакуацію через пожежну сигналізацію, після якої, за словами Генскенса, люди могли повернутися до парламенту без належної перевірки. Поліційський комісар Мал Ланьйон заявив, що поліція серйозно ставиться до кожної загрози та за потреби може посилити захист депутатів. Парламентарям порадили не відвідувати публічні заходи наодинці й обережно повідомляти про своє місцеперебування.

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