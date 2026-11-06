Депутати Осмалак і Ромович можуть стати заступниками міністрів у Польщі — RMF24

У Польщі депутати партії «Польща 2050» Лукаш Осмалак і Бартош Ромович можуть обійняти посади заступників міністрів. Як повідомляє RMF24, це стало одним із наслідків переговорів прем’єр-міністра Дональда Туска з віцемаршалком Сейму Шимоном Головнею.

Посади в міністерствах

За неофіційними даними RMF24, Осмалак має перейти до Міністерства інфраструктури. Ромович може увійти до керівництва Міністерства фондів і регіональної політики. Радіостанція також повідомляє, що Дональд Туск має офіційно підписати призначення у другій половині листопада.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни після відставки міністерки

Минулого тижня Туск зустрівся з Головнею після відставки тодішньої очільниці Міністерства фондів і регіональної політики Катажини Пельчинської-Наленч. «Польща 2050» втратила посаду глави цього відомства, а керівництво міністерством прем’єр доручив Анні Бартоль, яка з 2024 року є постійною представницею Польщі при ЄС. До Ради міністрів Бартоль має увійти після складання присяги перед президентом Каролем Навроцьким.

У «Польщі 2050» також планують вибори нового голови партії. За даними RMF24, найімовірніше, єдиним кандидатом на цю посаду буде депутат Павел Сліж, який донедавна очолював парламентську фракцію. Вибори планують провести на початку грудня.

Читай нас у