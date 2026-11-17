У Белграді представники Студентського списку склали присягу на першому засіданні нового парламенту Сербії. Рух, підтриманий молоддю, здобув 140 із 250 мандатів, тоді як Сербська прогресивна партія Александара Вучича має 103 місця. Решта мандатів належить партіям етнічних меншин, повідомляє Deutsche Welle.

Підтримка біля парламенту

Біля будівлі парламенту зібралися сотні людей, які прийшли підтримати новообраних депутатів. Більшість представників Студентського списку раніше не мали або майже не мали політичного досвіду: серед них є вчителі, викладачі та інші фахівці.

Водночас кандидатів Сербської прогресивної партії натовп зустрів негативно. Одна з присутніх вилила йогурт на голову членкині SNS, коли та підіймалася сходами до входу в парламент. Сербські медіа повідомляли, що новообрані депутати кілька днів готувалися до першого засідання.

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Термін для формування уряду

Після формування парламенту Студентський список матиме 90 днів, щоб висунути кандидатуру прем’єр-міністра, представити програму та сформувати уряд. Рух об’єднує лівих і правих, прихильників європейського та проросійського курсу. Його учасники заявляють про намір провести внутрішні реформи та просувати переговори про вступ Сербії до ЄС.

Студентський список також виступає проти санкцій щодо Росії, держави-агресора, та визнання Косова. Рух обіцяв поліпшити систему охорони здоров’я й освіту, а також удвічі збільшити оборонний бюджет.

Обрання нового спікера парламенту має привести до призначення нового виконувача обов’язків президента. Позачергові президентські вибори повинні оголосити до 27 листопада та провести до 27 грудня. Александар Вучич не зможе знову балотуватися на посаду президента через конституційне обмеження у два терміни.

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