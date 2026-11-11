Депутатка Кнесету подала законопроєкт про скасування угод Осло — Jerusalem Post

В Ізраїлі депутатка Кнесету від партії «Оцма єгудіт» Лімор Сон Хар-Мелех у середу подала законопроєкт про скасування угод Осло, Хевронської угоди та Меморандуму Вай-Рівер. Ініціатива, внесена на початку роботи 26-го скликання Кнесету, також передбачає повернення під контроль Ізраїлю територій, переданих відповідно до цих домовленостей, повідомляє Jerusalem Post.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з пропозицією, усі угоди, підписані в межах процесу Осло, а також подальші домовленості мають бути анульовані й перестати бути обов’язковими для Держави Ізраїль. Законопроєкт також пропонує скасувати законодавство, яке забезпечувало реалізацію домовленостей між Ізраїлем і палестинцями.

Окремим положенням пропонується відновити стан, що існував до укладення угод, зокрема повернути території, передані за ними. Видання зазначає, що голосування за ініціативою може стати політичним випробуванням для партій, які виступають проти створення палестинської держави, але не обов’язково підтримують скасування угод Осло.

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Позиція ініціаторки

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що після понад трьох десятиліть від підписання угод Осло, тисяч жертв тероризму та нападів 7 жовтня угоди слід скасувати, а передані території — повернути. Сон Хар-Мелех також сказала, що ініціатива має змусити політичні партії чітко визначити свою позицію щодо подальшої дії цих домовленостей.

Це поновлення попередньої ініціативи депутатки. У травні 2026 року розгляд аналогічного законопроєкту в міністерському комітеті з питань законодавства відклали на прохання прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Сон Хар-Мелех заявила, що просуватиме пропозицію й надалі, навіть якщо її не ухвалять із першої спроби.

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