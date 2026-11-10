Депутатка Роса просить першу леді Навроцьку втрутитися щодо DSA — Polsat News

Депутатка від «Громадянської коаліції» та голова парламентської комісії у справах дітей і молоді Моніка Роса звернулася до першої леді Марти Навроцької з проханням втрутитися у справу закону про імплементацію Акта ЄС про цифрові послуги (DSA). У листі від 26 жовтня вона послалася на попередні висловлювання першої леді щодо безпеки дітей в інтернеті. Термін для рішення президента Кароля Навроцького щодо документа спливає 13 листопада, повідомляє Polsat News.

Аргументи депутатки

Роса заявила, що після січневого вето судам і державним установам бракує інструментів для ефективного подання запитів на блокування контенту злочинного характеру.

Депутатка також навела дані Міністерства цифровізації та NASK про 76 повідомлень щодо небезпечного контенту. За її словами, TikTok видалив усі матеріали, про які повідомили в цьому сервісі, тоді як Facebook видалив один із п'яти матеріалів, на які вказала NASK.

Роса послалася на звіт «Інтернет дітей», співавторкою якого вона є. Згідно з виданням за 2026 рік, у листопаді 2025 року 1,3 млн дітей віком від 7 до 12 років, або 55% цієї вікової групи, регулярно користувалися найпопулярнішими соціальними застосунками або месенджерами. Правила досліджених сервісів передбачають реєстрацію акаунта з 13 років.

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Блокування незаконного контенту

Після набрання законом чинності накази про блокування незаконного контенту зможуть видавати президент Управління електронних комунікацій, голова Національної ради радіомовлення і телебачення та суди — залежно від виду справи. Рішення адміністративних органів можна буде оскаржити в суді.

Рішення щодо матеріалів із сексуальною експлуатацією дітей мають виконуватися негайно. У справах про підбурювання до ненависті на расовому або релігійному ґрунті рішення про блокування ухвалюватиме суд.

У січні президент ветував попередній закон про імплементацію DSA, пояснюючи це ризиком для свободи слова через надання посадовцям повноважень блокувати контент. Після вето уряд розділив положення на два закони: перший набув чинності 6 листопада та надав президенту Управління електронних комунікацій функцію координатора цифрових послуг, а другий, щодо блокування незаконного контенту, Сейм передав президентові 23 жовтня.

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