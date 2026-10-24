Депутатка Стокер стане міністеркою захисту дітей Квінсленду — ABC News Australia

В Австралії депутатка парламенту штату Квінсленд Аманда Стокер обійме посаду міністерки із захисту дітей та протидії домашньому і сімейному насильству. Вона замінить Аманду Кемм, яка цього тижня вирішила залишити міністерські портфелі через проблеми зі здоров’ям.

Нові портфелі Стокер

Стокер, яка представляє виборчий округ Оджеру, також відповідатиме за напрями сімей, людей похилого віку та послуги для людей з інвалідністю. Раніше вона була помічницею міністра фінансів, торгівлі, зайнятості та професійної підготовки, а в 2018–2022 роках представляла Квінсленд у федеральному Сенаті.

Як повідомляє ABC News Australia, це перша велика зміна у складі уряду прем’єра Квінсленду Девіда Крізафуллі відтоді, як LNP прийшла до влади у 2024 році.

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Рішення Аманди Кемм

Кемм повідомила прем’єра про рішення в четвер і наголосила, що воно було її власним. Вона повернулася до роботи лише два тижні тому після шеститижневої відпустки через хворобу та перенесеної великої операції.

Кемм заявила, що її відновлення ще триває, а стрес і навантаження, пов’язані з міністерською посадою, не сприятимуть цьому процесу. Протягом останніх місяців вона зазнавала посиленої уваги через ситуацію, коли діти в закладах резидентного догляду спали на підлозі в офісах органів захисту дітей, а також через скорочення фінансування сектору запобігання домашньому та сімейному насильству в останньому бюджеті штату. Вона не повідомила, чи балотуватиметься на наступних виборах.

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