Регіональні депутатки в Австралії переглядають заходи особистої безпеки та змінюють поведінку у публічних місцях через погрози й напади. Політикині кажуть, що змушені постійно оцінювати ризики під час поїздок великими виборчими округами, де екстрені служби можуть бути далеко, а мобільний зв’язок — нестабільним, повідомляє ABC News.

Небезпека в регіонах

Депутатка парламенту штату Вікторія від Євроа Аннабель Кліленд розповіла, що ділиться з командою своєю геолокацією під час поїздок округом на північному сході штату. Водночас погане покриття мобільної мережі в багатьох районах робить цей спосіб захисту ненадійним.

За словами Кліленд, постійна пильність виснажує. Вона також заявила, що образи й залякування щодо жінок-політикинь часто стосуються їхніх дітей та зовнішності. Кліленд зазначила, що за останні шість місяців зловживання щодо політиків стали більш відвертими.

Напади та погрози

Після нападу на незалежну федеральну депутатку від округу Інді Гелен Гейнс у Вангаратті поліція висунула обвинувачення чоловікові, якого звинувачують у словесних погрозах в офісі депутатки парламенту Західної Австралії Ганни Бізлі. За словами Бізлі, чоловік вимагав доступу до неї та демонстрував саморобні нунчаки.

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Опитування некомерційної організації Women for Election показало, що дев’ять із десяти жінок у політиці стикалися із залякуванням або образами. Депутатка від Animal Justice Party Джорджі Перселл заявила, що більше не почувається в безпеці на роботі.

Федеральна депутатка Ґед Керні повідомила, що тепер на її публічних заходах присутня поліція. За її словами, це сталося після того, як у її офісі розбили вікна, а працівники зазнали травм під час заходів.

Дослідження про мізогінію

Дослідження Університету Мельбурна, у якому опитали 3429 австралійців щодо шести екстремістських рухів, встановило, що установки, які нормалізують або виправдовують насильство проти жінок, були найсильнішим показником насильницького екстремізму серед досліджених поглядів.

Керівниця організації Our Watch Патті Кіннерслі наголосила, що жінки на публічних посадах майже без винятків отримують погрози зґвалтуванням, зґвалтуванням їхніх дітей та вбивством. Прем’єр штату Вікторія Бен Керролл заявив, що Австралія не досягла прогресу в протидії мізогінії від часу відомої промови Джулії Ґіллард у федеральному парламенті 14 років тому.

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