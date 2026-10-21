Депутатці Гейнс ампутували обидві ноги після наїзду в Австралії — Jerusalem Post

Австралійській незалежній депутатці Гелен Гейнс ампутували обидві ноги після наїзду автомобіля біля її виборчого офісу у Вангаратті, Австралія. Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на чоловіка політикині Філа Гейнса.

Стан депутатки

За словами Філа Гейнса, у понеділок підозрюваний двічі наїхав автомобілем на його дружину. Ліву ногу депутатці ампутували після інциденту, а праву лікарі намагалися врятувати протягом кількох днів, однак безуспішно.

Гейнс залишається у критичному стані. Її чоловік заявив, що вона жива і її стан стабільний.

Гелен Гейнс є незалежною депутаткою парламенту Австралії від сільського округу Інді. Вона була обрана до парламенту 2019 року та зберегла мандат на виборах 2022 і 2025 років. До політичної кар'єри працювала у сфері медсестринства, акушерства й академічній галузі.

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Обвинувачення та розслідування

43-річному Брендану Ньюдженту, жителю містечка Тарравінгі в окрузі Гейнс, висунули обвинувачення у небезпечному керуванні автомобілем, що спричинило тяжкі травми, умисному заподіянні тяжких травм і заподіянні шкоди посадовій особі. Судові матеріали також містять обвинувачення у вирощуванні та зберіганні канабісу.

За даними джерела, присутні на місці події стримали підозрюваного до його арешту поліцією. Правоохоронці вважають напад цілеспрямованим, але ізольованим випадком. Мотив з'ясовують; поліція штату Вікторія повідомила, що не виявила попередніх прямих контактів між Гейнс і обвинуваченим.

Клопотання про заставу не подавали, а розгляд справи відклали до 4 лютого.

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