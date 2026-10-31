Депутату Чін Сон Чжуну видали візу США після відмови — Korea Herald

У Південній Кореї депутат правлячої Демократичної партії Чін Сон Чжун повідомив, що отримав візу США для поїздки до Тихоокеанського командування США. Це сталося через кілька днів після того, як він заявив про відмову у видачі візи, повідомляє Korea Herald.

Візу видали у посольстві США

Чін Сон Чжун, який очолює парламентський комітет з питань оборони, написав у Facebook, що одержав візу в посольстві США в Сеулі. За його словами, Державний департамент США із запізненням, але видав офіційну візу категорії A-2.

Депутат заявив, що планує вилетіти у неділю вдень. Під час поїздки він має провести переговори з командувачем Тихоокеанського командування США та іншими американськими військовими керівниками щодо посилення двосторонньої безпекової співпраці й розвитку альянсу.

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Попередня відмова

У середу Чін Сон Чжун повідомив про відмову в його візовій заяві та оприлюднив у Facebook документ, який, за його словами, засвідчував відхилення заявки. Він висловив жаль через це рішення, зазначивши, що у 2014 році вже відвідував командування США як член парламентського комітету.

Причину первинної відмови не уточнювали. Як зазначає видання, деякі спостерігачі припускали, що на рішення могло вплинути попереднє засудження депутата за порушення Закону Південної Кореї про національну безпеку: у 1991 році його засудили до трьох років ув'язнення та трирічного позбавлення прав.

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