Рада Безпеки ООН 30 жовтня продовжила на рік мандат Місії ООН з підтримки в Лівії, а також не ухвалила підготовлену США резолюцію щодо Західної Сахари після того, як держава-агресор Росія застосувала право вето. За даними Anadolu Agency, американський проєкт підтримали 11 членів Радбезу, троє утрималися, а Росія проголосувала проти.

Мандат місії в Лівії

Резолюцію про продовження мандата Місії ООН з підтримки в Лівії (UNSMIL) запропонувала Велика Британія. Її схвалили 13 голосами за, тоді як Росія та Греція утрималися. Документ передбачає підтримку зусиль для проведення виборів у Лівії, возз’єднання державних інституцій і формування єдиної виконавчої влади.

США привітали рішення та заявили, що Лівія має історичну можливість для політичного врегулювання. Вашингтон наголосив на потребі єдиного уряду й об’єднаних безпекових інституцій, а також попередив про можливі наслідки для тих, хто навмисно перешкоджатиме політичному переходу країни.

Росія, пояснюючи утримання, заявила, що UNSMIL і надалі має важливу роль, але застерегла від поспішного політичного процесу та нав’язування рішень ззовні. Російський посол Василь Небензя сказав, що домовленості, досягнуті в межах нещодавнього політичного процесу, потребують ширшої підтримки серед лівійських сторін.

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Голосування щодо Західної Сахари

Американська резолюція щодо Західної Сахари мала на меті змінити підхід ООН до тривалого спору та просунути політичне врегулювання. Посол США Майк Волц заявив, що численні спроби провести референдум протягом десятиліть не дали результату, а збереження статус-кво більше не є прийнятним.

За його словами, США підтримують самовизначення, але вважають, що до нього можуть вести й інші шляхи, та закликають сторони укласти тривалу політичну угоду. Марокко пропонує широку автономію території під своїм суверенітетом, тоді як Фронт Полісаріо наполягає на референдумі щодо самовизначення за підтримки Алжиру.

Суперечка щодо Західної Сахари триває з 1975 року, коли Іспанія завершила колоніальне правління територією. Після цього вона переросла у збройний конфлікт між Марокко та Фронтом Полісаріо, який тривав до припинення вогню 1991 року.

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