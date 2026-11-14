Державна опера Берліна представила Кавалера троянди в Шанхаї — Tagesschau

Державна опера Берліна під орудою диригента Крістіана Тілеманна представила оперу Ріхарда Штрауса «Кавалер троянди» у новому Shanghai Grand Opera House в Китаї. Три покази вистави швидко розпродали, повідомляє Tagesschau.

У головній залі нового театру облаштовано 2 тис. місць на трьох ярусах, а сама сцена є найбільшою театральною сценою в Азії. Художній і оркестровий директор Державної опери Берліна Міхаель Цсар заявив, що колектив задоволений акустикою, хоча новому майданчику ще потрібен час для адаптації.

Рік підготовки та 300 учасників

Підготовка берлінських гастролей тривала рік. Декорації доправили до Шанхая кількома морськими контейнерами, а над постановкою на місці працювали близько 300 людей, зокрема оркестр, солісти, хор, дитячий хор, фахівці з костюмів і гриму.

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«Кавалер троянди» став третьою міжнародною постановкою в програмі відкриття оперного театру. Раніше там показали постановки «Тоски» з Італії та «Аїди» з Росії. За словами керівниці Shanghai Grand Opera House Чжан Сяодін, це перша повністю сценічна постановка опери Штрауса в Шанхаї: раніше глядачам показували лише фрагменти, уривки або концертні виконання.

Новий оперний театр Шанхая

Будівництво Shanghai Grand Opera House тривало шість із половиною років і завершилося пізніше від початкового плану. Чжан Сяодін назвала однією з головних причин затримки пандемію COVID-19. Відкрити театр спершу планували попередньої осені виступом Баварської державної опери з «Летючим голландцем», однак тоді постановку перенесли до Shanghai Grand Theatre.

Будівля стоїть на березі річки Хуанпу. Її спроєктувало норвезьке архітектурне бюро Snøhetta разом із китайськими партнерами; спіральні зовнішні сходи на даху нагадують китайське віяло. У трьох залах театру можуть розміститися понад 4 тис. глядачів. У закладі планують поєднувати традиційні китайські оперні жанри, зокрема пекінську оперу та куньцюй, з міжнародними постановками.

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