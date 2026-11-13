Держбанк Пакистану підвищив поріг звітності про готівкові операції до 3 млн рупій — Dawn

Державний банк Пакистану підвищив поріг для подання звітів про готівкові операції з 2 млн до 3 млн пакистанських рупій. Рішення набуло чинності негайно, повідомляє Dawn.

Новий поріг звітності

За оновленим правилом установи, зобов’язані подавати звітність, мають повідомляти Підрозділ фінансового моніторингу Пакистану лише про готівкові операції, сума яких відповідає встановленому порогу.

Раніше поріг у 2 млн рупій був визначений у настановах Підрозділу фінансового моніторингу для підзвітних установ, ухвалених 2021 року.

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Строк подання звітів

Відповідно до Закону Пакистану про боротьбу з відмиванням грошей 2010 року, усі звіти про готівкові операції мають подаватися до Підрозділу фінансового моніторингу негайно, але не пізніше ніж через сім робочих днів після операції.

У Державному банку Пакистану заявили, що повна, точна й актуальна інформація у звітах, які подають регульовані установи, необхідна для підготовки якісних звітів фінансової розвідки.

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