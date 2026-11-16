Держборг Італії у вересні зріс до 3,2116 трлн євро — ANSA English

В Італії державний борг у вересні 2026 року сягнув 3,2116 трлн євро — на 10,8 млрд євро більше, ніж у серпні. Про це з посиланням на Банк Італії повідомляє ANSA English.

Причини збільшення боргу

За даними центрального банку, на показник вплинула потреба державного сектору в запозиченнях у розмірі 27,7 млрд євро. Серед інших чинників Банк Італії назвав переоцінку цінних паперів, індексованих на інфляцію, а також зміни валютних курсів.

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Частково ці чинники компенсувало скорочення грошових залишків казначейства. Їхній обсяг зменшився на 18,1 млрд євро — до 41 млрд євро.

Податкові надходження

Податкові надходження Італії у вересні становили 38,3 млрд євро, що на 3,4% більше, ніж у тому самому місяці 2025 року. За перші дев'ять місяців 2026 року вони досягли 429,5 млрд євро, перевищивши показник аналогічного періоду попереднього року на 2,6%.

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