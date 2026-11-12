Держдеп США оприлюднив звіт про $12 млрд нафтових доходів Венесуели — Cyprus Mail

Держдепартамент США оприлюднив звіт, згідно з яким упродовж перших дев’яти місяців року через рахунок Міністерства фінансів США пройшло понад 12 млрд доларів доходів Венесуели від продажу нафти та інших природних ресурсів. Як повідомляє Cyprus Mail, покупці венесуельської сировини перераховували кошти на рахунок Мінфіну США, після чого їх виділяли тимчасовому уряду Венесуели, який співпрацює з Вашингтоном.

Надходження від ресурсів

Звіт підготувала аудиторська компанія KPMG. Документ датований 29 жовтня, а на початку листопада його передали до Конгресу США, повідомив представник Держдепартаменту. Газета The New York Times першою повідомила про деталі звіту.

За документом, понад 12,1 млрд доларів надійшло від продажу нафти, інших нафтопродуктів і природного газу. Ще 108 млн доларів становили надходження від продажу золота, 22 млн доларів — корисних копалин, а 24,6 млн доларів — добрив.

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Використання коштів

У звіті зазначено, що ці гроші залишаються суверенною власністю Венесуели, однак зберігаються до розподілу на суспільні, державні або дипломатичні потреби. Рішення про їхнє призначення, згідно з документом, ухвалює державний секретар США Марко Рубіо.

Із 12,11 млрд доларів, або майже 99% усіх зарахованих коштів, уже здійснили виплати. Переважну частину спрямували на валютні аукціони, які проводила венесуельська влада. Ще 133 млн доларів безпосередньо перерахували постачальникам за послуги для уряду Венесуели.

У публічній версії звіту Держдепартамент приховав імена платників. Водночас The New York Times повідомила, що основна частина коштів надійшла від сировинних трейдерів Trafigura та Vitol, які отримали спеціальні ліцензії на продаж венесуельської нафти після січневої операції із захоплення тодішнього президента Ніколаса Мадуро та його дружини.

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