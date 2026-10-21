Держдеп США: виїзд персоналу стосується лише Саудівської Аравії — Anadolu Agency

Державний департамент США спростував повідомлення про підготовку до виїзду частини працівників американських посольств у країнах Перської затоки та членів їхніх сімей. Відомство заявило, що розпорядження про виїзд поширюється лише на Саудівську Аравію.

Розпорядження для Саудівської Аравії

Речник Держдепартаменту США Томмі Піґотт назвав неточними повідомлення про ширший план виїзду персоналу з американських дипломатичних установ у регіоні. За його словами, відомство видало розпорядження для працівників уряду США, які не виконують невідкладних функцій, та членів їхніх сімей саме в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Пояснення Держдепартаменту

Піґотт пов’язав це рішення з бойовими діями єменського угруповання хуситів проти Саудівської Аравії. Він згадав атаки на цивільні аеропорти та інші об’єкти критичної інфраструктури, які, за його словами, призвели до жертв серед цивільних і значних перебоїв у подорожах.

Речник додав, що безпека працівників Держдепартаменту та їхніх родин залишається пріоритетом відомства. За його словами, Держдепартамент і надалі вживатиме необхідних заходів для їхнього захисту та підтримки.

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