У Росії Держдума держави-агресора ухвалила закон про посилення контролю за банківськими переказами між фізичними особами. Центральний банк і Федеральна податкова служба контролюватимуть такі операції, повідомляє Meduza.

Контроль за регулярними надходженнями

Центробанк аналізуватиме операції на банківських рахунках фізичних осіб. Якщо регулятор виявить ознаки систематичного отримання доходу від інших фізосіб, він повідомить про це Федеральну податкову службу.

Після цього податкова служба запитуватиме у банків виписки з рахунків таких осіб. Ознаки систематичного отримання доходу, а також форму й частоту передавання інформації має визначити окрема угода між Центробанком і податковою службою.

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Правила почнуть діяти у 2027 році

Нові норми набудуть чинності 1 січня 2027 року та не поширюватимуться на перекази, здійснені у 2026 році, пояснило Міністерство фінансів Росії. Саме відомство запропонувало посилити контроль, заявивши, що перекази між фізособами нерідко вважають подарунками і не оподатковують, хоча частина з них може бути оплатою за фактичні операції.

Наразі податкова служба може вимагати банківські виписки у людей без статусу індивідуального підприємця лише за наявності рішення про стягнення боргу або під час податкової перевірки, санкціонованої вищим органом.

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