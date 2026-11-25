Державна дума Росії, держави-агресора, схвалила у третьому й остаточному читанні федеральний бюджет на 2027–2029 роки. У 2027 році на національну оборону планують спрямувати рекордні 17,1 трлн рублів — на 27% більше, ніж у попередньому році. Це становитиме понад третину із 48,74 трлн рублів запланованих державних видатків, повідомляє The Moscow Times.

Видатки на оборону і безпеку

Разом із видатками на національну безпеку та правоохоронні органи фінансування оборони й силових структур становитиме 21,3 трлн рублів, або 44% усіх державних видатків у 2027 році.

За даними пресслужби Держдуми, перед другим читанням законопроєкту депутати додали кошти для військовослужбовців і ветеранів війни проти України. Видатки на цивільні статті бюджету, зокрема освіту та охорону здоров’я, будуть скромнішими. Видання Vyorstka раніше повідомляло, що понад третина державних видатків Росії може залишитися засекреченою.

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Дефіцит і нові податки

Бюджетний план передбачає дефіцит у 5,44 трлн рублів у 2027 році, або 2,2% прогнозованого ВВП. Віцепрем’єр і міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що це менше за рекордний дефіцит 2026 року — 7,34 трлн рублів, або 3,2% ВВП.

Сумарний дефіцит бюджету впродовж 2027–2029 років прогнозують на рівні 15,81 трлн рублів. Для покриття зростаючих воєнних витрат бюджет передбачає прогресивну ставку до 22% на пасивні доходи фізичних осіб, 22% ПДВ на транскордонні операції в онлайн-торгівлі та 30% податок на надприбутки гірничодобувних і металургійних компаній.

За ухвалення бюджету проголосували 396 депутатів, проти не виступив ніхто, ще 37 парламентарів утрималися. Тепер документ має розглянути Рада Федерації, після чого його зможе підписати президент Росії Владімір Путін.

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