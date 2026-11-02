Держмедіа КНДР повідомили про понад десяток ресторанів пулькогі — The Japan Times

Державні медіа КНДР від вересня повідомили про відкриття понад десятка нових ресторанів пулькогі в різних регіонах країни. У Північній Кореї словом «пулькогі» зазвичай називають м’ясо, смажене на грилі. У меню нових закладів вказані страви з яловичини, свинини та м’яса страуса, повідомляє The Japan Times.

Заклади поза Пхеньяном

Один із нових ресторанів у прикордонному з Китаєм Сінийджу має три поверхи. У північному Канге відвідувачам пропонують розливне пиво поруч з акваріумом, а церемонію відкриття закладу в Нампхо на західному узбережжі супроводжував феєрверк.

Деякі ресторани повідомляють про зали, розраховані на сотні відвідувачів, тераси біля води та мармурові столи з вбудованими грилями. Аналітики вважають, що відкриття закладів є частиною спроби лідера КНДР Кім Чен Ина продемонструвати зростання добробуту також поза Пхеньяном. За даними джерела, на церемоніях відкриття зазвичай присутні високопосадовці на місцях, хоча Кім Чен Ин на таких заходах не з’являвся.

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Сумніви щодо доступності

На тлі повідомлень про ресторани продовольча ситуація в країні, за оцінками міжнародних організацій, залишається складною. Всесвітня продовольча програма ООН оцінювала, що у 2022 році недостатнє харчування мали 10,7 мільйона жителів КНДР — понад 40% населення.

За даними UN Comtrade, імпорт м’яса з Китаю до КНДР зріс більш ніж учетверо у 2023–2025 роках — майже до 39 мільйонів доларів. Директорка підрозділу досліджень КНДР Корейського інституту національного об’єднання Чон Ин Лі заявила, що це свідчить про неспроможність внутрішнього виробництва задовольнити попит. Вона назвала висвітлення відкриттів ресторанів у державних медіа потужною формою пропаганди.

Експертка Гейзел Сміт зі Школи східних і африканських студій Лондонського університету припустила, що частина населення, зокрема працівники торгівлі та будівництва, може отримувати вигоду від посилення зв’язків КНДР із росією, державою-агресором. Водночас вона наголосила, що поява ресторанів не є ознакою процвітаючої економіки, а радше може свідчити про можливість для частини людей іноді дозволити собі поїсти поза домом.

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