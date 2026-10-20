Держсекретар Рубіо підтвердив саміт Quad у Манілі в листопаді — South China Morning Post

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що лідери Чотиристороннього діалогу з безпеки Quad зустрінуться в Манілі, Філіппіни, наступного місяця. Це буде перший саміт групи на рівні лідерів за понад два роки.

Саміт під час зустрічей АСЕАН

Як повідомляє South China Morning Post, Рубіо заявив в інтерв’ю індійському телеканалу CNN-News18, що рішення провести зустріч у столиці Філіппін уже погоджене. Водночас він зазначив, що конкретну дату саміту ще не визначили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Філіппіни цього року головують в Асоціації держав Південно-Східної Азії. Країна прийматиме саміт лідерів АСЕАН та інші багатосторонні зустрічі з 16 до 18 листопада.

Учасники Quad

До неформального об’єднання Quad входять США, Японія, Індія та Австралія. Зустріч їхніх лідерів має відбутися за кілька днів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. Quad широко розглядають як механізм протидії впливу Китаю в стратегічно важливому регіоні.

Читай нас у